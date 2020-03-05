На фото показали самую секретную в мире подлодку

Delfin считается одной из самых секретных подлодок потому, что общественность её видела только один раз. При этом фотография была нечёткой. То есть за 15 лет существования судна были получены только два его снимка.

Автор материала в Forbes также отметил, что общественность располагает несколькими коммерческими спутниковыми снимками и несколькими упоминаниями в кубинских источниках. Впрочем известно о подлодке очень мало.

Сообщается, что сейчас кубинский флот использует старую советскую технику, переоборудованные рыболовные траулеры и самодельные торпедные аппараты. Delfin — самое впечатляющее из изготовленных местными умельцами судно.