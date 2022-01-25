На фото показали танк Т-62 со «складным» стволом пушки

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На фото показали танк Т-62 со «складным» стволом пушкиЕго сфотографировали в Афганистане
В сети появилось фото необычного танка Т-62 со «складным» стволом пушки. Он применялся одним из подразделений 40-й общевойсковой армии Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА).
Есть несколько версий о странном виде ствола пушки. Одна из них гласит о том, что на фото могла попасть полностью выработавшая ресурс боевая единица, орудие у неё укоротили, чтобы легче было транспортировать.
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Отмечается, что данный танк поступил на вооружение в начале 80-х годов. С 1983 года начались поставки глубоко модернизированных Т-62М с дополнительным бронированием башни и передней части корпуса, усиленной противоминной защитой днища, более совершенным прицельным комплексом с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и аппаратурой наведения противотанковых ракет.
Источник: Российская газета