Наука и технологии
Сегодня в 13:50
На фото показаны гигантские смерчи на Марсе
На Земле таких не бывает
Российско-европейская миссия ExoMars-2016 получила фото гигантских смерчей на поверхности Марса.
Снимки сделал космический аппарат Trace Gas Orbiter 27 февраля 2019 года. Две фотографии были получены с разницей в 45 секунд. На снимках смерчи видны как два ярких пятна:
ESA
Сообщается, что смерчи двигались по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса. Скорость первого вихря составила около 4 м/с, второго — 8 м/с.
В Роскосмосе рассказали, что подобные смерчи постоянно происходят на Красной планете. Их формирование схоже с образованием земных пылевых вихрей. Но в отличие от земных марсианские больше. В высоту они могут достигать 8 километров.
Напомним, ExoMars — это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства (ESA).