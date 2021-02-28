На фото показаны гигантские смерчи на Марсе

Сообщается, что смерчи двигались по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса. Скорость первого вихря составила около 4 м/с, второго — 8 м/с.

В Роскосмосе рассказали, что подобные смерчи постоянно происходят на Красной планете. Их формирование схоже с образованием земных пылевых вихрей. Но в отличие от земных марсианские больше. В высоту они могут достигать 8 километров.

Напомним, ExoMars — это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства (ESA).