На фото показаны странные индийские бронированные минитракторы

Как пишет «Российская газета», защита на машинах установлена на кабинах и отсеках с двигателями. У одного из минитракторов входная дверь расположена сзади, а в крыше даже есть люк. Вокруг него размещены щитки с бойницей для применения стрелкового оружия. У более крупного трактора смотровые окна защищены специальными решётками.

Журналисты отмечают, что такая техника, хоть и выглядит неказисто, имеет преимущества на сельских узких улицах, в которых обычный бронеавтомобиль или БТР не развернутся.

«Российская газета» также вспомнила другие индийские эксперименты по миниатюризации машин. Например, после террористических атак в Мумбаи 2008 года было создано антитеррористическое транспортное средство A-ТАС на базе электромобиля для гольфа.