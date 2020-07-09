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Макет японской гиперзвуковой ракеты попал на фото

Она будет двухступенчатой
На фото попал макет японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Её разработка ведётся с 2019 года.

Фотографию в Twitter опубликовал министр обороны Японии Томохиро Ямамото. Он посетил Исследовательский центр по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио.

Случайно попавший на снимок макет выполнен в разрезе. Можно увидеть основные элементы ракеты: аэродинамический обтекатель, часть с боевым зарядом, топливный бак, гибридный сверх- и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

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Фото: 山本ともひろ℗

В 2019 году стало известно, что Япония планирует создать двухступенчатый боеприпас. Первая ступень будет разгонять ракету до скорости в 3 Маха. Затем будет включаться прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме для разгона боеприпаса до 5 Махов. После этого двигатель будет переходить в гиперзвуковой режим со скоростью полёта ракеты до 15 Махов.

Также разработчики предполагает, что гиперзвуковая ракета сможет маневрировать, затрудняя её перехват.

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