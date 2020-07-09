Макет японской гиперзвуковой ракеты попал на фото

В 2019 году стало известно, что Япония планирует создать двухступенчатый боеприпас. Первая ступень будет разгонять ракету до скорости в 3 Маха. Затем будет включаться прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме для разгона боеприпаса до 5 Махов. После этого двигатель будет переходить в гиперзвуковой режим со скоростью полёта ракеты до 15 Махов.

Также разработчики предполагает, что гиперзвуковая ракета сможет маневрировать, затрудняя её перехват.