На фото попал момент крушения американского истребителя в море

По данным ВМС, истребитель-невидимка F-35C стоимостью $100 млн совершил аварийную посадку на авианосец USS Carl Vinson во время плановых операций. Всего было ранено семь моряков, но, к счастью, обошлось без жертв.

Согласно заявлению ВМФ, в настоящее время проводится официальное расследование крушения. В настоящее время самолёт-невидимка находится на дне Южно-Китайского моря.