На фото попал момент крушения американского истребителя в море

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На фото попал момент крушения американского истребителя в мореКрасиво
24 января стало известно, что американский истребитель F-35C упал в море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон». Военно-морской флот (ВМФ) США смог заснять самолёт до того, как он затонул под воду. Это фото появилось в интернете.
Как отмечает Futurism, официальные лица США обеспокоены тем, что усовершенствованный радар ВМС и стелс-технологии могут оказаться в руках китайского правительства. В целом, эту аварию называют дорогостоящей для США.
По данным ВМС, истребитель-невидимка F-35C стоимостью $100 млн совершил аварийную посадку на авианосец USS Carl Vinson во время плановых операций. Всего было ранено семь моряков, но, к счастью, обошлось без жертв.
Согласно заявлению ВМФ, в настоящее время проводится официальное расследование крушения. В настоящее время самолёт-невидимка находится на дне Южно-Китайского моря.
Источник: Futurism