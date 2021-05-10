На фото попал новый лёгкий танк для Армии США

BAE Systems участвует в программе Mobile Protected Firepower (MPF). Танк компании называется M8 Armored Gun System. Его сфотографировали на полигоне в штате Мичиган, пишет «Военное обозрение». Стоит отметить, что это неофициальное фото.

Танк получил переработанную башню с модульной системой бронирования и комплекс активной защиты. Он будет оснащаться 105-мм пушкой ХМ35 с автоматом заряжания.