Наука и технологии
Сегодня в 15:12
На фото попал новый лёгкий танк для Армии США
Его создаёт компания BAE Systems
Американская компания BAE Systems показала прототип лёгкого танка для Армии США.
BAE Systems участвует в программе Mobile Protected Firepower (MPF). Танк компании называется M8 Armored Gun System. Его сфотографировали на полигоне в штате Мичиган, пишет «Военное обозрение». Стоит отметить, что это неофициальное фото.
Танк получил переработанную башню с модульной системой бронирования и комплекс активной защиты. Он будет оснащаться 105-мм пушкой ХМ35 с автоматом заряжания.
Данный прототип должен соревноваться с машиной Griffin II разработки General Dynamics в конкурсе на лёгкий танк для Армии США. По контракту компании должны были приступить к испытаниям машин в начале января 2021 года. Победителя определят в конце 2021 года.