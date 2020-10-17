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На фото попал загадочный американский летательный аппарат
Возможно, беспилотник, который создавался ещё в начале нулевых
Пользователь Twitter Martin Campbell поделился в соцсети скриншотом Google Maps с загадочным американским летательным аппаратом. Его обнаружили на территории одного из отделений американской корпорации Lockheed Martin.
Как поясняет «Российская газета», это отделение под обозначением Skunk Works занимается секретными разработками.
Martin Campbell
Пользователь спросил подписчиков, какой аппарат мог попасть на спутниковое фото. Редактор отдела The War Zone издания The Drive предположил, что это многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.
Сходство действительно есть. И если это Х-47А, то стоит отметить, что данная программа уже закрыта — это случилось в 2006 году. На вооружении аппарат не стоит. Размах крыла Х-47А составлял 5,94 метра, а длина — 5,95 метра.