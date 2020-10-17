На фото попал загадочный американский летательный аппарат

Пользователь спросил подписчиков, какой аппарат мог попасть на спутниковое фото. Редактор отдела The War Zone издания The Drive предположил, что это многоцелевой боевой беспилотник Х-47А.

Сходство действительно есть. И если это Х-47А, то стоит отметить, что данная программа уже закрыта — это случилось в 2006 году. На вооружении аппарат не стоит. Размах крыла Х-47А составлял 5,94 метра, а длина — 5,95 метра.