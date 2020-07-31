На фото попала «облезлая» подлодка Британии

Как пишет «Российская газета», защитное покрытие субмарины находится в плачевном состоянии. Это покрытие должно поглощать сигналы гидролокатора, но оно изъедено коррозией. Некоторые пластины у него вовсе отсутствуют, из-за чего видна ржавая сталь корпуса.

Стоит отметить, что это не критичная ситуация. Именно в таком состоянии большинство подлодок возвращаются после дальних походов. И оно не зависит от государственной принадлежности субмарины.

Vengeance — это четвёртая и последняя атомная подлодка типа Vanguard, стоящая на вооружении Королевского флота. Она может нести 16 баллистических ракет Trident II.