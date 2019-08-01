На фото попали дефекты передового американского истребителя

Стелс-покрытие используется для снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения. Покрытие F-22 Raptor сформировано из большого количества радиопоглощающих композитных материалов. Его называют «одним из самых дорогостоящих аспектов эксплуатации самолётов». По информации издания The Drive, час полёта F-22 Raptor обходится в среднем в $60 тысяч.

Сообщается, что истребитель с деградировавшим покрытием принимал участие в авиашоу в штате Висконсин.

Интересно, что ранее российский военный эксперт рассказывал, что американские стелс-технологии рассчитаны на радиоволны X-диапазона, в которых работают современные радары ПВО. От старых комплексов, работающих с L-диапазоном, например, машины скрыться не смогут.