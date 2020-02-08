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На фото попали испытания Россией оружия «Судного дня»
Торпеды «Посейдон»
СМИ сообщили, что в России океанографическое судно «Академик Александров» проекта 20183 использовалось для запуска межконтинентальной ядерной торпеды 2М39 «Посейдон». Испытания этого оружия «Судного дня» попали на фото.
Об этом пишет «Лента. ру», ссылаясь на блог Covert Shores. Блогер обнаружил ролик, сделанный в Северодвинске, в подписи к которому говорилось о завершении морских испытаний «Академика Александрова». Этот ролик был опубликован на YouTube в июне прошлого года, но потом удалён. Фотографии взяты именно с него.
Блогер заметил на видео трубообразный элемент и кран в кормовой части судна. Данные элементы могли использоваться для испытаний прототипа пусковой шахты 2М39 «Посейдон».
Стоит отметить, что ранее в Великобритании оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», назвали устройством «Судного дня». Официально торпеду представили в марте 2018 года.