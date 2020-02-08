На фото попали испытания Россией оружия «Судного дня»

Об этом пишет «Лента. ру», ссылаясь на блог Covert Shores. Блогер обнаружил ролик, сделанный в Северодвинске, в подписи к которому говорилось о завершении морских испытаний «Академика Александрова». Этот ролик был опубликован на YouTube в июне прошлого года, но потом удалён. Фотографии взяты именно с него.