На фото впервые показали боевую машину морской пехоты

«Российская газета» отмечает, что машины такого класса не бывают миниатюрными. Например, американские гусеничные плавающие транспортёры AAV7 (LVTP-7) в длину составляют 7940 мм, в ширину — 3270, высоту — 3260 мм.

Вес у БММП составляет 35000 килограммов. Машина способна двигаться к берегу по поверхности моря со скоростью до 37 км/ч. По шоссе разгон составляет до 75 км/ч. Ещё у БММП будет комплекс активной защиты «Арена-М», а вооружат машину необитаемым модулем с 57-мм пушкой «Кинжал» с боекомплектом в восемь десятков снарядов.