На фото впервые показали боевую машину морской пехоты

На фото впервые показали боевую машину морской пехотыСняли на заводе
На снимке показан раскрашенный в трёхцветный камуфляж опытный образец, который сейчас находится в заводском цехе. Сзади на фото стоит танк Объект 640 «Чёрный орел», поэтому можно оценить размеры боевой машины морской пехоты.
«Российская газета» отмечает, что машины такого класса не бывают миниатюрными. Например, американские гусеничные плавающие транспортёры AAV7 (LVTP-7) в длину составляют 7940 мм, в ширину — 3270, высоту — 3260 мм.
Вес у БММП составляет 35000 килограммов. Машина способна двигаться к берегу по поверхности моря со скоростью до 37 км/ч. По шоссе разгон составляет до 75 км/ч. Ещё у БММП будет комплекс активной защиты «Арена-М», а вооружат машину необитаемым модулем с 57-мм пушкой «Кинжал» с боекомплектом в восемь десятков снарядов.