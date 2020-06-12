На фото впервые попал новый российский тяжёлый огнемёт

«Российская газета» поясняет, что «Тосочка» отличается от машин семейства ТОС-1 своей базой. «Буратино» и «Солнцепёк» используют для передвижения шасси танка Т-72, а новый огнемёт — трёхосный грузовик повышенной проходимости «Урал». Это делает систему более мобильной. «Российская газета» пишет ещё об одной особенности новинки, которая не видна на фото. На борту у неё есть манипулятор. Благодаря этому расчёт может самостоятельно заряжать установку.

Ещё одно название огнемёта ТОС-2. И попавшая на фото машина похожа на ту, что была опубликована в схематических рисунках под этим названием.