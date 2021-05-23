На «фотографии» показали отдельные атомы

Как отмечает Naked Science, учёные достигли пределов разрешающей способности для метода. Птихографией называют сканирующую технику получения изображений объектов, размеры которых значительно превышают поперечные размеры фокального пятна на образце. Данный метод позволяет различать отдельные атомы.

В эксперимента физики направляли пучок электронов на тонкий кристалл PrScO3. Позади облучаемого объекта был приёмник, на котором формировалась интерферометрическая картина из электронов. В итоге компьютер смог восстановить положение отклонивших электроны атомов.

На полученных изображениях видна трёхмерная структура перовскита. Учёные, впрочем, не хотят на этом останавливаться и думают о том, как можно расширить возможности метода.