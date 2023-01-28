На Германию участились атаки хакеров после объявления о поставке танков Украине

Агентство BSI Германии, которое следит за кибербезопасностью в стране, сообщило, что "в настоящее время некоторые веб-сайты недоступны", однако “нет никаких признаков прямого воздействия на соответствующие службы, и, по оценке BSI, их не следует ожидать, если будут приняты обычные защитные меры".

DDoS-атаки были предприняты в отместку за решение правительства Германии разрешить поставку Украине танков Leopard 2. Исследователи из компании по безопасности Cado Labs заявили в среду, что хактивистские группы, в том числе группа, называющая себя Killnet, распространяли призывы к своим членам проводить DDoS-атаки на объекты в Германии. Атаки сопровождались хэштегами #ГерманияRIP.

Вскоре последовали сообщения от других хакерских групп, заявивших об атаках на сайты крупных немецких аэропортов, включая Гамбург, Дортмунд, Дрезден и Дюссельдорф, немецкого агентства развития GIZ, сайта национальной полиции Германии, Deutsche Bank, и системы онлайн-платежей Giropay.

Другая группа, называющая себя "Anonymous Sudan", тем временем взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на сайты Службы внешней разведки Германии и Кабинета министров Германии в поддержку Killnet.

Исследователи из компании Eset сообщили, что еще одна группа хакеров “выпустила” на Украине невиданную ранее программу для уничтожения данных. Вредоносная программа, получившая название SwiftSlicer, написана на языке Go и использует случайные 4096-байтовые блоки для перезаписи данных.