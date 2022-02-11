На главном сайте стримеров запретили имена, связанные с сексом и ненавистью

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На главном сайте стримеров запретили имена, связанные с сексом и ненавистьюTwitch ужесточил политику
Видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, Twitch обновил свою политику. Теперь там запрещены имена пользователей, которые имеют явные отсылки на секс или тяжёлые наркотики. В Twitch считают, что имена пользователей «должны соответствовать универсальным и более высоким стандартам».
В соответствии с новой политикой, которая вступит в силу 1 марта, Twitch удалит зарегистрированные имена пользователей, которые содержат «упоминания половых актов, возбуждения, выделений или гениталий», а также упоминания о сильнодействующих наркотиках. Кроме того, компания приостановит аккаунты пользователей, чьи имена содержат язык ненависти.
Уже существующие пользователи, чьи имена не соответствуют, должны будут поменять их. Twitch говорит, что у него есть инструмент, который позволит сервису в одностороннем порядке сбросить имя пользователя.
Источник: The Verge