На глубине 2,5 км начались поиски космических частиц

Эти элементарные частицы внеземного происхождения не знают препятствий и даже могут пересечь нашу планету, не столкнувшись ни с одним атомом. Главным инструментом LSPM является KM3NeT, гигантский нейтринный детектор, разработанный командой из 250 исследователей из 17 стран. В кромешной тьме KM3NeT будет изучать следы, которые нейтрино оставляют в воде. Способный обнаруживать десятки этих частиц в день, он поможет прояснить их квантовые свойства, которые до сих пор не поддаются нашему пониманию.

Другие приборы LSPM позволят научному сообществу изучить жизнь и химию этих глубин. Они дадут исследователям представление о закислении океана, дезоксигенации морских глубин, морской радиоактивности и сейсмичности, позволят отслеживать популяции китообразных, а также наблюдать за биолюминесцентными животными.