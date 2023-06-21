На глубине 3,8 км застрял батискаф с тремя миллиардерами: можно ли его поднять

Как сообщает издание, они предположили, что подводный аппарат может быть поднят «на буксире». Попов уточнил, что существуют технологии для подъема объектов с таких глубин, и есть другие спасательные подводные аппараты, которые могут быть использованы.

Mash писал о возможных людях, участвовавших в этом погружении, в том числе британский исследователь и бизнесмен Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также генеральный директор компании OceanGate Раш Стерджес вместе с 73-летним французским исследователем Поль-Анри Наржоле.

Береговая охрана в Бостоне сообщила об исчезновении туристов, которые 18 июня спустились на подводном аппарате к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник».