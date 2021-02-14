На годовую добычу биткоинов оказалось нужно больше электроэнергии, чем на целую страну

Как пишет BBC, на майнинг криптовалюты требуется 121,36 тераватт-часов в год. Учёные предупреждают, что этот показатель вряд ли снизится. Биткоин сейчас только дорожает, и люди покупают всё больше компьютеров для майнинговых сетей. То есть потребление электроэнергии растёт.

Учёные привели ещё один любопытный пример: энергии, которая тратится на майнинг криптовалюты за год, хватило бы на кипение всех чайников Великобритании в течение 27 лет. Правда, есть и другая точка зрения: электричества, которое потребляют за год все не выключенные из сети, но неработающие приборы США, хватило бы на год работы всей сети биткоина.