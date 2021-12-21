На Google Картах нашли американский бомбардировщик-«невидимку»

Изображение самолёта размыто и состоит из разноцветных частей. Скорее всего, причина в том, что кадр был снят на спутник Maxar Technologies: объект измерил интенсивность красного, зелёного и синего диапазонов, а затем объединил их в одно изображение. В целом, ранее представители Google говорили, что каждый спутниковый снимок на карте на самом деле представляет собой компиляцию нескольких изображений.

Стоит отметить, что бомбардировщик-«невидимка» B-2 Spirit — это первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой «летающее крыло». Аппарат покрыт радиопоглощающими материалами, реактивные струи двигателей экранируются.