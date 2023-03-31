На «Госуслугах» пропала кнопка удаления учётной записи

Как пишут Telegram-каналы, на сайте кнопка пропала полностью, а в мобильном приложении появляется ошибка: «функция удаления недоступна». В техподдержке отвечают, что теперь удалить учётную запись можно только «через личное обращение».

Редакция Ferra.ru заметила, что при попытке отказаться от получения электронных писем на «Госуслугах» тоже появляется ошибка: «Не удалось отключить доставку». Таким образом, перейти на вариант получать «только бумажные письма» не удаётся.