На «Госуслугах» пропала кнопка удаления учётной записи

15:06, 31 марта 2023
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На «Госуслугах» пропала кнопка удаления учётной записиСегодня стало известно, что повестки будут рассылать в электронном виде
Пользователи из России заметили, что на портале госуслуг больше нет кнопки удаления учётной записи. Это происходит на фоне сообщений о том, что российские военкоматы будут рассылать гражданам электронные повестки.
Фото: ВКонтакте
Как пишут Telegram-каналы, на сайте кнопка пропала полностью, а в мобильном приложении появляется ошибка: «функция удаления недоступна». В техподдержке отвечают, что теперь удалить учётную запись можно только «через личное обращение».
Редакция Ferra.ru заметила, что при попытке отказаться от получения электронных писем на «Госуслугах» тоже появляется ошибка: «Не удалось отключить доставку». Таким образом, перейти на вариант получать «только бумажные письма» не удаётся.