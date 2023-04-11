Наука и технологии
12:14, 11 апреля 2023
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На «Госуслугах» снова можно удалить аккаунт

Вчера Картаполов заявил, что электронные повестки будут приравнены к обычным

В конце марта с портала госуслуг пропала функция удаления аккаунта. Это случилось на фоне заявления Минобороны о планах оповещать призывников в электронном виде. В Минцифры же объясняли отключение услуги участившимися взломами. Сегодня же функция вернулась на портал.

На «Госуслугах» снова можно удалить аккаунт

Фото: Госуслуги

Учётную запись можно удалить как на сайте «Госуслуг», так и в мобильном приложении.

Это происходит на фоне заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что повестки в военкомат в электронном виде будут приравнены к обычным. Кроме того, «если человек не получает повестку или делает вид, что не получает», он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему запретят выезд за границу.

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