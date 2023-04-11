На «Госуслугах» снова можно удалить аккаунт

Учётную запись можно удалить как на сайте «Госуслуг», так и в мобильном приложении.

Это происходит на фоне заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что повестки в военкомат в электронном виде будут приравнены к обычным. Кроме того, «если человек не получает повестку или делает вид, что не получает», он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему запретят выезд за границу.