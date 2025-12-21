Наука и технологии
Опубликовано 21 декабря 2025, 15:02
1 мин.

На Госуслугах выбрали города притяжения молодёжи в 2026 году

Смоленск и Елец стали народными фаворитами молодёжной премии
Россияне выбрали города, которые в 2026 году могут стать главными площадками для молодёжных мероприятий. На портале «Госуслуги» завершилось народное голосование в рамках премии «Время молодых».
© Минцифры

По итогам голосования, в котором приняло участие рекордное количество человек — более 1,1 миллиона, лидерами стали:

  • Смоленск — набрал 559 тысяч голосов и стал фаворитом в номинации «Молодёжная столица» для региональных центров.

  • Елец — получил 483 тысячи голосов и возглавил список в номинации «Город молодёжи» для малых городов.

Победителей среди финалистов окончательно определит экспертное жюри, но мнение пользователей «Госуслуг» будет учтено.

Города, которые получат звания, в 2026 году примут ключевые федеральные молодёжные форумы, фестивали и образовательные программы для студентов, предпринимателей и волонтёров.