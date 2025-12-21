На Госуслугах выбрали города притяжения молодёжи в 2026 году

По итогам голосования, в котором приняло участие рекордное количество человек — более 1,1 миллиона, лидерами стали:

Смоленск — набрал 559 тысяч голосов и стал фаворитом в номинации «Молодёжная столица» для региональных центров.

Елец — получил 483 тысячи голосов и возглавил список в номинации «Город молодёжи» для малых городов.

Победителей среди финалистов окончательно определит экспертное жюри, но мнение пользователей «Госуслуг» будет учтено.

Города, которые получат звания, в 2026 году примут ключевые федеральные молодёжные форумы, фестивали и образовательные программы для студентов, предпринимателей и волонтёров.