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На графике отобразили уровень влияния Google и Facebook на интернет-бизнес

А ещё Amazon
Business Insider опубликовал диаграмму, на которой наглядно показано, какова доля трёх крупнейших технологических компаний — Google, Facebook и Amazon в интернет-бизнесе. В США эти гиганты безоговорочно доминируют почти во всех его отраслях.

Слева на графике приведены различные отрасли цифрового бизнеса в США. На пересечении со столбцами компаний можно увидеть рыночную долю каждой из них.

Business Insider

Так, в интернет-продажах 37,7-процентную долю имеет Amazon. 37,2% расходов рекламодателей на объявления в интернете отходят Google, а рекордные 83,3% расходов на рекламу в социальных сетях — Facebook. Остальная часть более-менее распределяется между двумя оставшимися компаниями. По данным компании eMarketer, каждые два из трёх долларов, потраченных на цифровую рекламу в США, получают эти три IT-гиганта.

Власти США уже давно говорят о необходимости «обуздать» бизнес Google, Facebook и Amazon. Однако, как это сделать, по всему видимому, они пока не знают.

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