На графике отобразили уровень влияния Google и Facebook на интернет-бизнес

Так, в интернет-продажах 37,7-процентную долю имеет Amazon. 37,2% расходов рекламодателей на объявления в интернете отходят Google, а рекордные 83,3% расходов на рекламу в социальных сетях — Facebook. Остальная часть более-менее распределяется между двумя оставшимися компаниями. По данным компании eMarketer, каждые два из трёх долларов, потраченных на цифровую рекламу в США, получают эти три IT-гиганта.

Власти США уже давно говорят о необходимости «обуздать» бизнес Google, Facebook и Amazon. Однако, как это сделать, по всему видимому, они пока не знают.