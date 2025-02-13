На Илона Маска подали в суд, чтобы закрыть доступ к данным федеральных служащих

Опубликовано 13 февраля 2025, 07:301 мин.
На Илона Маска подали в суд, чтобы закрыть доступ к данным федеральных служащихОн слишком много хочет
Фонд электронных рубежей (EFF) США и несколько профсоюзов федеральных служащих подали в суд на Илона Маска и его Департамент эффективности правительства (DOGE), чтобы предотвратить доступ к конфиденциальным данным федеральных служащих, хранящимся в Управлении по работе с персоналом (OPM). Они также хотят, чтобы все собранные данные были удалены. Ответчиками в иске также названы OPM и ее исполняющий обязанности директора Чарльз Эзелл.
В начале февраля появились сообщения о том, что помощники Маска заблокировали доступ сотрудников OPM к их собственным системам, что «вызвало опасения по поводу того, что они делают с данными», пишут СМИ. OPM хранит подробную личную и профессиональную информацию о миллионах нынешних и бывших государственных служащих, включая их имена, адреса, номера социального страхования, историю работы, зарплаты и даже секретные данные о безопасности.
EFF предупреждает, что предоставление DOGE неограниченного доступа к этим данным нарушает законы о конфиденциальности и может привести к «политическому давлению, шантажу или злоупотреблениям».
В иске содержится требование к суду заблокировать дальнейший доступ и обязать DOGE уничтожить все собранные данные.