На Илона Маска подали в суд, чтобы закрыть доступ к данным федеральных служащих

В начале февраля появились сообщения о том, что помощники Маска заблокировали доступ сотрудников OPM к их собственным системам, что «вызвало опасения по поводу того, что они делают с данными», пишут СМИ. OPM хранит подробную личную и профессиональную информацию о миллионах нынешних и бывших государственных служащих, включая их имена, адреса, номера социального страхования, историю работы, зарплаты и даже секретные данные о безопасности.

EFF предупреждает, что предоставление DOGE неограниченного доступа к этим данным нарушает законы о конфиденциальности и может привести к «политическому давлению, шантажу или злоупотреблениям».

В иске содержится требование к суду заблокировать дальнейший доступ и обязать DOGE уничтожить все собранные данные.