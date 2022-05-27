На Илона Маска снова подали в суд

Акционеры жалуются на поведение Маска с момента подписания соглашения о покупке Twitter 25 апреля. В частности, их смущает его недавнее заявление о том, что сделка не может быть продолжена без дополнительной информации о ботах на платформе. В жалобе утверждается, что после подписания соглашения «Маск начал делать заявления, отправлять твиты и участвовать в действиях, направленных на то, чтобы вызвать сомнения в отношении сделки и существенно снизить стоимость акций Twitter, чтобы создать рычаги, которые Маск надеялся использовать для отказа от покупки или пересмотра цены».

Такое поведение назвали в иске незаконным. Акционеры требуют возмещения убытков всем, кто владеет акциями Twitter.

Ранее в апреле один из акционеров Twitter подал в суд на Илона Маска, заявив, что понёс потери из-за того, что миллиардер своевременно не раскрыл информацию о покупке акций компании.