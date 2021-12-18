На Илона Маска снова подали в суд из-за сообщения в соцсети

Компания Маска Tesla теперь вовлечена в судебное разбирательство из-за сообщений генерального директора социальных сетях. Речь идёт об опросе в Twitter по поводу продажи части акций. Из-за этого твита цена акций упала.

Ситуацией возмутился один из ивесторов Tesla Дэвид Вагнер (David Wagner). Он попросил предоставить доступ к внутренним документам компании, чтобы выяснить, было ли нарушено соглашение с американским регулятором ценных бумаг. Это соглашение подразумевает, что Маск должен каждый свой твит обсуждать с юристами.

В 2018 году Маск урегулировал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам за его твит о намерении сделать компанию Tesla непубличной. Тогда и было подписано соглашение.