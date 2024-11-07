На Илона Маска вновь подали в суд за всё тот же розыгрыш $1 млн

Жительница Аризоны Жаклин Макаферти подала иск против Маска и его PAC America в федеральный суд Техаса, утверждая, что лотерея, рекламируемая как рандомизированная, на самом деле была заранее предсказуема. Иск был подан после того, как судья в Филадельфии отклонил требование остановить конкурс. Маск ранее утверждал, что победители выбираются «случайным образом».

Однако Крис Гобер, республиканский юрист и бывший казначей PAC America, заявил, что получатели $1 миллиона были известны заранее, что противоречит заявлению Маска о случайности.

Макаферти, подписавшая петицию 20 октября, утверждает, что Маск сделал ложные заявления, чтобы побудить избирателей предоставить личные данные. Иск также обвиняет Маска в использовании конкурса для сбора информации пользователей в коммерческих целях и привлечения трафика на его платформу X (бывший Twitter).