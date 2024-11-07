Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2024, 03:45
1 мин.

На Илона Маска вновь подали в суд за всё тот же розыгрыш $1 млн

Для избирателей
Илон Маск снова оказался в центре судебного разбирательства из-за его розыгрыша $1 миллиона в день среди зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах, с обвинениями в мошенничестве и нарушении условий проведения.
На Илона Маска вновь подали в суд за всё тот же розыгрыш $1 млн
© Ferra

Жительница Аризоны Жаклин Макаферти подала иск против Маска и его PAC America в федеральный суд Техаса, утверждая, что лотерея, рекламируемая как рандомизированная, на самом деле была заранее предсказуема. Иск был подан после того, как судья в Филадельфии отклонил требование остановить конкурс. Маск ранее утверждал, что победители выбираются «случайным образом».

Однако Крис Гобер, республиканский юрист и бывший казначей PAC America, заявил, что получатели $1 миллиона были известны заранее, что противоречит заявлению Маска о случайности.

Макаферти, подписавшая петицию 20 октября, утверждает, что Маск сделал ложные заявления, чтобы побудить избирателей предоставить личные данные. Иск также обвиняет Маска в использовании конкурса для сбора информации пользователей в коммерческих целях и привлечения трафика на его платформу X (бывший Twitter).

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
,
#Илон Маск