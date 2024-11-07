На Intel подали в суд за брак в процессорах 13-го и 14-го поколений

Опубликовано 07 ноября 2024, 21:431 мин.
На Intel подали в суд за брак в процессорах 13-го и 14-го поколенийНапряжение есть не только в отношениях
Против Intel подан иск, утверждающий, что ПК-процессоры компании 13-го и 14-го поколений, выпущенные в 2022 и 2023 годах, имеют серьезные проблемы со стабильностью. Иск в федеральный суд Сан-Хосе подал Марк Ванвалькенбург, который утверждает, что его процессор Core i7−13700K, как и другие модели Raptor Lake, дефектные. По его словам, процессор вызывал сбои, перезагрузки и черные экраны у его ПК, которые сохранялись даже после установки патчей от Intel.
Иск ссылается на отчеты СМИ и публикации в соцсетях, описывающие необъяснимые сбои и нестабильность работы этих процессоров. По результатам внутренних тестов Intel выявила проблему, вызванную повышенными уровнями напряжения, влияющими на тактовую цепочку в ядре.
Для решения проблемы Intel выпустила три микрокодовых обновления в 2024 году и продлила гарантию на пострадавшие процессоры. Однако в иске компания обвиняется в нарушении гарантий и мошенничестве, так как скрыла известные дефекты, продолжая продавать процессоры.
Intel пока не ответила на запросы о комментариях СМИ.