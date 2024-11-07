На Intel подали в суд за брак в процессорах 13-го и 14-го поколений

Иск ссылается на отчеты СМИ и публикации в соцсетях, описывающие необъяснимые сбои и нестабильность работы этих процессоров. По результатам внутренних тестов Intel выявила проблему, вызванную повышенными уровнями напряжения, влияющими на тактовую цепочку в ядре.

Для решения проблемы Intel выпустила три микрокодовых обновления в 2024 году и продлила гарантию на пострадавшие процессоры. Однако в иске компания обвиняется в нарушении гарантий и мошенничестве, так как скрыла известные дефекты, продолжая продавать процессоры.

Intel пока не ответила на запросы о комментариях СМИ.