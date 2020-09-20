На iOS 14 без платной подписки перестал работать режим «картинка в картинке» для YouTube

Режим «картинка в картинке» позволяет смотреть видео в отдельном окне. Эта возможность теперь доступна только тем, кто оплатил подписку YouTube Premium. Пока неясно, намеренный это шаг со стороны YouTube или просто ошибка.

У пользователей планшетов iPad, которые обычно поcещают десктопную версию сайта YouTube, такой проблемы нет. Приложение видеохостинга для iPhone и вовсе не поддерживает режим «картинка в картинке» вне зависимости от статуса подписки.

Пользователи также обнаружили, что указанный выше режим работает со встроенными роликами YouTube на сторонних сайтах.