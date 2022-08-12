На какие глупые вопросы перестанет отвечать Google Поиск

Раньше, если бы вы ввели в Google запрос: «Когда Снупи убил Авраама Линкольна?», поисковик выдал бы короткий ответ «1865». Это действительно дата убийства шестнадцатого президента США, но убийца был, конечно, не популярным рисованным псом из комиксов.