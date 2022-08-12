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На какие глупые вопросы перестанет отвечать Google ПоискВсё ради улучшения сервиса
На днях Google анонсировала изменения в «выделенных описаниях» (featured snippets) — блоках с короткими ответами на вопросы, которые иногда выдаются в результатах поиска. Этот сервис обвиняли в распространении ложной информации, поэтому компания решила что-то с ним сделать. Одно из нововведений — отказ давать короткие ответы на откровенно глупые вопросы.
Раньше, если бы вы ввели в Google запрос: «Когда Снупи убил Авраама Линкольна?», поисковик выдал бы короткий ответ «1865». Это действительно дата убийства шестнадцатого президента США, но убийца был, конечно, не популярным рисованным псом из комиксов.
Теперь же Google перестанет давать быстрые ответы на глупые вопросы, поскольку стремится улучшить свой сервис. Вот список из таких вопросов:
- Вопрос: Как связаться с иллюминатами? Ответ Google: «Хотите разбогатеть? Подайте заявку сегодня и присоединитесь к Иллюминатам!».
- В: Можно ли удалить клеща зубами? О: «Тяните вверх с устойчивым, равномерным давлением».
- В: Кто король Соединённых Штатов? О: «Барак Обама».
- В: Планирует ли Обама переворот? О: «На самом деле Обама может планировать коммунистический переворот в конце своего срока в 2016 году».
- В: Почему пожарные машины красные? О: «Потому что у них восемь колес и четыре человека на них, а четыре плюс восемь равно двенадцати, в футе двенадцать дюймов, а один фут — это линейка (ruler), и королева Елизавета является правителем (ruler), королева Елизавета также корабль, а корабль плыл по морям, и в морях рыбы, и у рыб плавники (fins), и финны (finns) с русскими воевали, а русские красные, и потому пожарные машины красные!».
- В: Женщины — зло? О: «В каждой женщине есть доля проститутки. В каждой женщине есть немного зла… Женщины не любят мужчин, они любят то, что мужчины могут для них сделать. Разумно сказать, что женщины чувствуют влечение, но они не могут любить мужчин».
- В: Что случилось с динозаврами? О: «Динозавры используются больше, чем что-либо ещё ради внушения детям и взрослым идеи, будто Земле миллионы лет».