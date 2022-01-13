На каких людей сильнее всего воздействует реклама в соцсетях

На каких людей сильнее всего воздействует реклама в соцсетяхЭто выяснилось в ходе одного из исследований
В статье отмечается, что на самом деле скрытая реклама в соцсетях направлена на две категории людей. Это дети и молодёжь.
Пример скрытой рекламы - публикация, в которой предлагается, например, выбрать, кто из футболистов забьёт гол. В то же время эта публикация может являться продуктом букмекерской конторы.
На детях такая реклама сказывается негативно. Это объясняется тем, что в психике ребёнка ещё нет механизмов, которые бы могли противостоять рекламе, продвигающей вредные товары. Например, азартные игры. Согласно результатам одного из исследований, подобная возрастная группа больше всего реагирует на такой контент, связанный с азартными играми.
Кроме того, другое исследование показало, что скрытая реклама наиболее привлекательной оказалась для детей, а также для молодёжи в возрасте от 17 до 24 лет. И такие объявления были для них в четыре раза интереснее, чем для людей старше 25 лет.