На каких людей сильнее всего воздействует реклама в соцсетях

В статье отмечается, что на самом деле скрытая реклама в соцсетях направлена на две категории людей. Это дети и молодёжь.

Пример скрытой рекламы - публикация, в которой предлагается, например, выбрать, кто из футболистов забьёт гол. В то же время эта публикация может являться продуктом букмекерской конторы.