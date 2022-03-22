На каких собак чаще нападают другие псы? У учёных есть ответ

Недавнее исследование, проведённое Университетом Аделаиды совместно с Центрами неотложной помощи животным в Мельбурне, показало, что в четырёх ветеринарных клиниках 2,4% всех обращений касались нападений собак. К счастью, почти 92% псов с травмами полностью выздоровели. Кошкам, однако, везло меньше: их выживаемость составила 46%.

Как оказалось, факторами риска для собак были: принадлежность к смешанной породе и кастрация. Псы в возрасте от двух до семи лет реже подвергались нападениям. Место проживания животных тоже имеет значение: в районах с более низким социально-экономическим положением собак чаще били дома, а вот в районах с более высоким социально-экономическим рейтингом псы с большей вероятностью подвергались нападению со стороны себе подобных.