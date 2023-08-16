На каком самолёте летают самые богатые люди в кругосветное путешествие и сколько это стоит

Путешествие на авиалайнере по всему миру стоит, конечно же, недёшево. Люди в целом обычно тратят на это шестизначные суммы, в которые входят экскурсии, питание, проживание в отелях и т.п. Причём сейчас многие даже готовы переплачивать, лишь бы путешествовать на частном самолёте, а не на коммерческом пассажирском.

Из частных самолётов, которые могут перевозить несколько десятков человек сразу, можно выделить Airbus A321neo. Этот лайнер пользуется большой популярностью среди тех, кто собирается в авиакруиз. Различные компании, в том числе Four Seasons и TCS, используют Airbus A321neo из-за небольшой стоимости его эксплуатации и из-за его эффективности.