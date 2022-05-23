На каком языке видят сны люди, говорящие на нескольких языках

Кроме того, один шведский экономист, говорящий на 15 языках, признался, что видел сны на всех этих языках. Причём они могли быть связаны и с его родной семьёй.

Также существуют люди, которые не видят сны на определённом языке. То есть речь в их снах практически не звучит.

Ещё некоторые отмечают, что во сне второй язык (иностранный) им даётся легче. Более того, они свободно владеют им. Учёные полагают, что объясняется это тем, что префронтальная область мозга в это время отключена. А отвечает эта область за проверку реальности. Также вполне вероятно, что во сне люди чувствуют себя более опытными и уверенными в себе или действительно являются таковыми.