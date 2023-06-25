На камеру Nikon за $4000 нельзя установить объектив

Хотя компания Nikon не раскрыла конкретную причину проблемы, скорее всего, это производственный дефект узла крепления объектива. Компания определила серийные номера пострадавших камер и создала веб-страницу, на которой пользователи могут проверить, требуется ли ремонт их устройств.

В рамках отзыва компания Nikon покроет расходы на доставку пострадавших устройств, независимо от их гарантийного статуса. Владельцам камер Z8 рекомендуется найти серийный номер на задней панели корпуса камеры и ввести его на специальном сайте сервисной консультации. Инструкции по ремонту будут предоставлены после ввода серийного номера.