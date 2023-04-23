На «Камне Судьбы» XIII века нашли скрытые символы и аномалии

Среди аномалий - пятно медного сплава и остатки гипсовой штукатурки на артефакте. Команда также обнаружила на камне отметки, похожие на римские цифры, что указывает на возможную связь с Древним Римом. Однако маркировка может быть и не римскими цифрами.

В какой-то момент истории на камень на некоторое время был помещен медный или латунный предмет, возможно, реликвия, например, колокол святого. Наличие гипса на Камне Судьбы предполагает, что в какой-то момент с артефакта мог быть сделан гипсовый слепок, о чем не упоминается ни в каких записях.

Камень использовался при коронации монархов в Шотландии в тринадцатом веке и до сих пор используется при коронации монархов в Соединенном Королевстве. Его история до тринадцатого века остается неясной.