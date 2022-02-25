На карликовой планете Церера обнаружены следы рассола и органики

Бассейн Урвара шириной 170 км является третьим по величине ударным кратером на Церере. Считается, что удар, сформировавший ее около 250 миллионов лет назад, поднял материал с глубины до 50 км.

В своем исследовании авторы проанализировали данные съемки высокого разрешения бассейна Урвара, собранные приборами FC и VIR на борту орбитального аппарата НАСА Dawn.

“Наш анализ показывает, что различные области кратера имеют очень разный возраст”, - сказал доктор Нико Шмедеманн, исследователь из Института планетологии WWU в Мюнстере - “Разница в возрасте достигает 100 миллионов лет. Это говорит о том, что в кратере происходили процессы, продолжавшиеся долгое время после его образования”.

В бассейне Урвара исследователи обнаружили метровые концентрированные обнажения яркого материала (солей) вдоль верхнего центрального хребта кратера, которые происходят с огромной глубины, возможно, из глубоко залегающего рассола или солевого резервуара. В этой области, где произошло всплытие, на одном из напольных скарпов видны гранулированные потоки яркого материала, спектры которого указывают на присутствие органического материала.