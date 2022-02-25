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На карликовой планете Церера обнаружены следы рассола и органики

Но не того, о котором вы могли подумать
Результаты миссии НАСА Dawn позволяют предположить, что внутренняя часть Цереры состоит из тонкого слоя отложений (реголита), ледяной коры, содержащей древний океан, реликтового слоя рассола на переходе кора-мантия и сухой нижней мантии.
На карликовой планете Церера обнаружены следы рассола и органики

Бассейн Урвара шириной 170 км является третьим по величине ударным кратером на Церере. Считается, что удар, сформировавший ее около 250 миллионов лет назад, поднял материал с глубины до 50 км.

В своем исследовании авторы проанализировали данные съемки высокого разрешения бассейна Урвара, собранные приборами FC и VIR на борту орбитального аппарата НАСА Dawn.

Наш анализ показывает, что различные области кратера имеют очень разный возраст”, - сказал доктор Нико Шмедеманн, исследователь из Института планетологии WWU в Мюнстере - “Разница в возрасте достигает 100 миллионов лет. Это говорит о том, что в кратере происходили процессы, продолжавшиеся долгое время после его образования”.

В бассейне Урвара исследователи обнаружили метровые концентрированные обнажения яркого материала (солей) вдоль верхнего центрального хребта кратера, которые происходят с огромной глубины, возможно, из глубоко залегающего рассола или солевого резервуара. В этой области, где произошло всплытие, на одном из напольных скарпов видны гранулированные потоки яркого материала, спектры которого указывают на присутствие органического материала.

Происхождение и формирование органики на Церере остаются интересными открытыми вопросами, которые имеют важное значение для общей геологической истории Цереры, а также потенциальной связи с астробиологией и пригодностью для обитания

Гунешвар Танджам
исследователь из Школы наук о Земле и планетах при Национальном институте научного образования и исследований Индии
Источник: Sci-News
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