На картине Ван Гога нашли скрытую модель турбулентности

Плохо изученную в то время

Знаковая картина Винсента Ван Гога «Звездная ночь» может таить в себе не только художественное великолепие — она также скрывает научные открытия, пишут СМИ. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids, показывает, что мазки кисти Ван Гога отражают принципы атмосферной турбулентности — явления, не до конца изученного до XX века.