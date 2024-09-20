На картине Ван Гога нашли скрытую модель турбулентности

Опубликовано 20 сентября 2024, 03:451 мин.
На картине Ван Гога нашли скрытую модель турбулентностиПлохо изученную в то время
Знаковая картина Винсента Ван Гога «Звездная ночь» может таить в себе не только художественное великолепие — она также скрывает научные открытия, пишут СМИ. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Physics of Fluids, показывает, что мазки кисти Ван Гога отражают принципы атмосферной турбулентности — явления, не до конца изученного до XX века.
Ученые считают, что Ван Гог «интуитивно уловил невидимые воздушные потоки и турбулентность» — элементы гидродинамики, которые были официально изучены спустя десятилетия после его работы.
Используя цифровой анализ высокого разрешения, исследователи изучили масштаб и движение мазков Ван Гога, обнаружив, что они соответствуют теории турбулентности Джорджа Бэтчелора 1959 года и закону Колмогорова 1940 года.