На картинке наглядно показали численность войск Китая и Тайваня

Источник инфографики — BBC. Общая численность сил Китая составляет 2 035 000, а у Тайваня — 169 000. Если говорить о сухопутных войсках, то их у первой стороны 965 000, у второй — 94 000. В ВМС у Китая — 260 000, у Тайваня — 40 000. В ВВС — 395 000 и 35 000 соответственно. В резерве у КНР находится 510 000 человек, а у противника — 1 657 000.