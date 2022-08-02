На картинке наглядно показали численность войск Китая и Тайваня

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На картинке наглядно показали численность войск Китая и ТайваняУ КНР перевес
Сегодня весь мир следил за бортом, на котором спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летела на Тайвань. На фоне этого в соцсетях опубликовали картинку, на которой приведено сравнение численности войск КНР и частично признанного островного государства.
Источник инфографики — BBC. Общая численность сил Китая составляет 2 035 000, а у Тайваня — 169 000. Если говорить о сухопутных войсках, то их у первой стороны 965 000, у второй — 94 000. В ВМС у Китая — 260 000, у Тайваня — 40 000. В ВВС — 395 000 и 35 000 соответственно. В резерве у КНР находится 510 000 человек, а у противника — 1 657 000.
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По оружию перевес тоже на стороне КНР. Танков — 5400 против 650, самолётов — 3227 против 504, подлодок — 59 против 4, военных кораблей — 86 против 26, артиллерийских установок — 9834 против 2093.