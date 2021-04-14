Наука и технологии
Сегодня в 14:10
На Кавказе проходят массовые протесты против вышек 5G
Два раза вышки даже пытались сжечь
Издание «Кавказ.Реалии» рассказало о волне массовых протестов против 5G на Северном Кавказе. За год в Северной Осетии уже два раза сожгли вышки сотовой связи.
Это случилось в селении Ногир и посёлке Мизур. Кроме того, в Дагестане жители Новогеоргиевки, Нового Черкея, Махачкалы, Ашага-Стала провели митинги против установки базовых станций. Протесты были и в карачаево-черкесских Черкесске, Усть-Джегуте и станице Зеленчукской, кубанском Армавире и в городе Ставрополе.
При этом сети 5G в России ещё нет. Пока работают только тестовые зоны в крупных городах.
Несмотря на то, что нет никаких доказательств о влиянии 5G на здоровье человека, в соцсетях есть группы противников технологии, и они насчитывают тысячи человек.