На Кавказе проходят массовые протесты против вышек 5G

Это случилось в селении Ногир и посёлке Мизур. Кроме того, в Дагестане жители Новогеоргиевки, Нового Черкея, Махачкалы, Ашага-Стала провели митинги против установки базовых станций. Протесты были и в карачаево-черкесских Черкесске, Усть-Джегуте и станице Зеленчукской, кубанском Армавире и в городе Ставрополе.

При этом сети 5G в России ещё нет. Пока работают только тестовые зоны в крупных городах.

Несмотря на то, что нет никаких доказательств о влиянии 5G на здоровье человека, в соцсетях есть группы противников технологии, и они насчитывают тысячи человек.