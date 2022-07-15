На китайцев в карантине начали надевать электронные браслеты. Люди опасаются слежки с их помощью

На китайцев в карантине начали надевать электронные браслеты. Люди опасаются слежки с их помощьюБраслеты нужны якобы для измерения температуры
Один из жителей Пекина рассказал, что вернулся из командировки, самостоятельно связался с медработниками и предложил сдать анализы и сесть на карантин. Ему сказали, что теперь он, по новым правилам, должен носить электронный браслет, который якобы будет отслеживать показатели здоровья.
Мужчина отметил, что если этот браслет может подключаться к интернету, «он определённо может записывать мои передвижения». Он сравнил устройство с электронными наручниками.
Вот так выглядит браслет, медработники обещают доставить его на дом:
После скандала в соцсетях Муниципальная комиссия здравоохранения Пекина заявила, что карантин требуется только для тех, кто возвращается в Пекин из регионов с высоким риском заражения коронавирусом, а носить электронные браслеты не обязательно.