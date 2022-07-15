На китайцев в карантине начали надевать электронные браслеты. Люди опасаются слежки с их помощью

Один из жителей Пекина рассказал, что вернулся из командировки, самостоятельно связался с медработниками и предложил сдать анализы и сесть на карантин. Ему сказали, что теперь он, по новым правилам, должен носить электронный браслет, который якобы будет отслеживать показатели здоровья.

Мужчина отметил, что если этот браслет может подключаться к интернету, «он определённо может записывать мои передвижения». Он сравнил устройство с электронными наручниками.

Вот так выглядит браслет, медработники обещают доставить его на дом: