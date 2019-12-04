На китайских вокзалах появились роботы-полицейские для поиска преступников

Как пишет издание The Sun, роботы-полицейские начали патрулировать станцию Чанчунь в провинции Цзилинь. Журналисты опасаются, что автоматы могут использоваться не только для поимки преступников, но и для отслеживания передвижений простых граждан.

Напомним, недавно власти Китая приняли ещё одно противоречивое решение, которое многие расценили как дополнительную меру для слежки за жителями страны. Граждане теперь обязаны проходить процедуру сканирования лица при заключении договора на услуги мобильной связи. Китайские власти оправдывают это желанием защитить права и интересы пользователей интернета. Но правозащитники, как обычно, придерживаются другого мнения.