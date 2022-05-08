Наука и технологии
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На китайском заводе-партнёре Apple хаос: рабочие пытаются избежать ограничений из-за COVID

В сети распространились пугающие видео
На китайском заводе крупнейшего в мире контрактного поставщика ноутбуков Quanta, который сотрудничает с Apple в том числе, неуправлямые протесты рабочих: они пытаются спастись от ковидных ограничений. По сети распространили видео бунта.
На китайском заводе-партнёре Apple хаос: рабочие пытаются избежать ограничений из-за COVID

Чтобы предотвратить COVID-19, рабочих заперли на территории завода. В кампусе расположены жилые помещения для 40 000 рабочих, но некоторые из них живут по 12 человек в комнате. На видеороликах, размещенных в интернете, видно, как более сотни рабочих Quanta борются охранников в защитных костюмах и перепрыгивают через заводские ворота, чтобы не оказаться в ловушке.

Отмечается, что Quanta собирает около трех четвертей всех Apple MacBook, а также производит компьютерные платы для Tesla. Quanta не ответила на просьбу прокомментировать видео, Apple отказалась от комментариев, а Tesla не ответила на запрос.

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