На китайском заводе-партнёре Apple хаос: рабочие пытаются избежать ограничений из-за COVID

На китайском заводе-партнёре Apple хаос: рабочие пытаются избежать ограничений из-за COVIDВ сети распространились пугающие видео
Чтобы предотвратить COVID-19, рабочих заперли на территории завода. В кампусе расположены жилые помещения для 40 000 рабочих, но некоторые из них живут по 12 человек в комнате. На видеороликах, размещенных в интернете, видно, как более сотни рабочих Quanta борются охранников в защитных костюмах и перепрыгивают через заводские ворота, чтобы не оказаться в ловушке.
【疑不满「闭环生产」防疫太严】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) May 6, 2022
【广达上海厂惊传员工「暴动」】
刚局部复工的上海广达子公司上海达丰电子周四（5日）晚发生员工「暴动」。影片所见，数百名年轻员工不听指挥，纷纷跳过门口闸门跑开，集体冲出封锁线与警卫发生冲突。据悉员工因不满疫情防控，欲外出购买民生物资。 pic.twitter.com/3GpeBjHqG3
Отмечается, что Quanta собирает около трех четвертей всех Apple MacBook, а также производит компьютерные платы для Tesla. Quanta не ответила на просьбу прокомментировать видео, Apple отказалась от комментариев, а Tesla не ответила на запрос.