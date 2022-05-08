На китайском заводе-партнёре Apple хаос: рабочие пытаются избежать ограничений из-за COVID

Чтобы предотвратить COVID-19, рабочих заперли на территории завода. В кампусе расположены жилые помещения для 40 000 рабочих, но некоторые из них живут по 12 человек в комнате. На видеороликах, размещенных в интернете, видно, как более сотни рабочих Quanta борются охранников в защитных костюмах и перепрыгивают через заводские ворота, чтобы не оказаться в ловушке.