На кольцах Сатурна появились странные линии

Как и Земля, Сатурн наклонен относительно своей оси и поэтому имеет четыре времени года. «Спицы» исчезают, когда на планете приближается летнее или зимнее солнцестояние. А вот по мере приближения осеннего равноденствия в северном полушарии Сатурна 6 мая 2025 года ожидается, что «спицы» будут становиться всё более заметными и наблюдаемыми.