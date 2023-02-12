На кольцах Сатурна появились странные линии

На кольцах Сатурна появились странные линииУчёные пока не могут полностью их объяснить
Новые изображения Сатурна, сделанные космическим телескопом «Хаббл», показывают начало «сезона спиц». «Спицами» называют радиальные структуры в кольце, чуть более светлые или тёмные, чем оно само. Причину их появления, а также их сезонную изменчивость учёным-планетологам ещё только предстоит объяснить.
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Как и Земля, Сатурн наклонен относительно своей оси и поэтому имеет четыре времени года. «Спицы» исчезают, когда на планете приближается летнее или зимнее солнцестояние. А вот по мере приближения осеннего равноденствия в северном полушарии Сатурна 6 мая 2025 года ожидается, что «спицы» будут становиться всё более заметными и наблюдаемыми.
NASA, ESA, and Amy Simon (NASA-GSFC)
Предполагаемый виновник появления «спиц» — переменное магнитное поле планеты.