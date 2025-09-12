На Кольском полуострове обнаружили скопление цезия-137

Исследования охватили 12 площадок на разном расстоянии от Кольской АЭС. С помощью гамма-спектрометрии выяснилось, что наибольшие концентрации радиоцезия зафиксированы в растениях семейства вересковых, мхах и кустарниках — от 4,7 до 164,8 Бк/кг, что сопоставимо с северной тайгой в Скандинавии и выше, чем в центральной России.

Неожиданно оказалось, что фоновые территории в 30 км от станции имеют более высокие уровни радиации, чем зона санитарной защиты. Учёные объясняют это не влиянием АЭС, а глобальными выпадениями радионуклидов, главным образом после ядерных испытаний 1960-х годов и аварии на Чернобыле.

Ключевую роль играют свойства почвы: низкое содержание органики и питательных веществ в подзолистых грунтах повышает подвижность цезия и его проникновение в растения. Это, в свою очередь, создаёт риск попадания радионуклида в пищевые цепи, от растений к животным, и может иметь долгосрочные последствия для экосистем северной тайги.