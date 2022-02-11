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На компанию Илона Маска подали в суд за "дискриминацию" чернокожих

Компания обвинения опровергает
Компания Tesla Илона Маска получила иск по защите гражданских прав за то, что, по словам департамента Калифорнии, на заводе Tesla существуют "расово сегрегированные рабочие места".
На компанию Илона Маска подали в суд за "дискриминацию" чернокожих

Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и жилья (DFEH) подал иск, после того как автопроизводитель опубликовал в блоге сообщение, в котором упредил и опроверг обвинения.

Дело DFEH против Telsa описывает широкий спектр дискриминационного поведения и притеснений на заводе компании во Фримонте. Истцы утверждают, что они слышали, как рабочие, менеджеры и начальники часто использовали расовые оскорбления, включая слова на букву "н", “обезьяньи пальцы” и “крыса в капюшоне”.

Места на заводе, где находилось много чернокожих и афроамериканских работников, называли "обезьяньей станцией на крыльце", а менеджеры и начальники, по словам истцов, были "активными участниками и/или свидетелями этих расистских комментариев".

Расистские граффити были также оставлены в комнатах отдыха, туалетах и на рабочих местах, они включали такие фразы, как “все обезьяны работают на улице”, “повесь ни**ера” рядом с рисунком петли. Истцы утверждают, что эти граффити "оставались на стенах месяцами".

Помимо этого, утверждается, что на заводе чернокожие работники получают меньшую заработную плату, чем не чернокожие на той же должности.

Источник: The Verge
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