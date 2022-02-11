На компанию Илона Маска подали в суд за "дискриминацию" чернокожих

Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и жилья (DFEH) подал иск, после того как автопроизводитель опубликовал в блоге сообщение, в котором упредил и опроверг обвинения.

Дело DFEH против Telsa описывает широкий спектр дискриминационного поведения и притеснений на заводе компании во Фримонте. Истцы утверждают, что они слышали, как рабочие, менеджеры и начальники часто использовали расовые оскорбления, включая слова на букву "н", “обезьяньи пальцы” и “крыса в капюшоне”.

Места на заводе, где находилось много чернокожих и афроамериканских работников, называли "обезьяньей станцией на крыльце", а менеджеры и начальники, по словам истцов, были "активными участниками и/или свидетелями этих расистских комментариев".

Расистские граффити были также оставлены в комнатах отдыха, туалетах и на рабочих местах, они включали такие фразы, как “все обезьяны работают на улице”, “повесь ни**ера” рядом с рисунком петли. Истцы утверждают, что эти граффити "оставались на стенах месяцами".

Помимо этого, утверждается, что на заводе чернокожие работники получают меньшую заработную плату, чем не чернокожие на той же должности.