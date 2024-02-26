На компанию подали в суд за сканирование номеров автомобилей

Иск, поданный в 2021 году, обвиняет DRN в нарушении калифорнийского закона, регулирующего использование автоматических считывателей номерных знаков (ALPR). Утверждается, что DRN использует эти камеры для отслеживания автомобилей и продажи данных о местонахождении маркетологам, компаниям, выкупающим автомобили, и страховщикам.

Дело имеет большое значение из-за его масштабов. Примерно 23 миллиона калифорнийцев, чьи номерные знаки были просканированы DRN не менее 15 раз с июня 2017 года, считаются частью группы. Как сообщается, компания устанавливала свои камеры на автомобили, передвигающиеся по дорогам общего пользования.

Судебное разбирательство, назначенное на 17 мая в Высшем суде округа Сан-Диего, основывается на законе Калифорнии от 2016 года, требующем, чтобы при сборе и распространении таких данных соблюдались «неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы». Этот закон устанавливает минимальный штраф в размере 2500 долларов для нарушителей.

Адвокаты истцов, возглавляемые компанией Edelson PC, утверждают, что бизнес-модель DRN представляет собой «массовое наблюдение». Они считают, что собранные данные рисуют «подробную картину жизни людей», отслеживая их перемещения по различным местам, таким как дом, работа, школы и религиозные учреждения. Это предполагаемое нарушение неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод является основанием для требования компенсации от DRN.

DRN отрицает нарушение калифорнийского закона. На их сайте утверждается, что «ни истец, ни кто-либо другой из аналогичных лиц не понес никакого ущерба». Кроме того, компания утверждает, что закон не запрещает собирать или хранить данные ALPR, а ее системы надежно защищены и никогда не подвергались взлому.