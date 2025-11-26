На Конгрессе молодых учёных покажут плакаты о науке в советском стиле

Более 200 молодых художников и дизайнеров со всей страны создавали плакаты, визуализирующие образ технологического будущего России. Работы посвящены 10 ключевым научным направлениям — от физики и космоса до сельского хозяйства и исследований Арктики.

Художники использовали как традиционные техники (графика, живопись), так и цифровые инструменты, включая ИИ. Самой популярной темой стала «Физика и науки о космосе».

Лучшие работы были отобраны экспертным жюри, в которое вошли представители ведущих научных организаций, включая Росатом, МГУ и МИСИС.