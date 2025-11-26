На Конгрессе молодых учёных покажут плакаты о науке в советском стиле

Опубликовано 26 ноября 2025, 21:201 мин.
На Конгрессе молодых учёных покажут плакаты о науке в советском стилеПроходит с 26 по 28 ноября
На V Конгрессе молодых учёных, который проходит с 26 по 28 ноября 2025 года в «Сириусе», откроется необычная выставка. Будут представлены лучшие плакаты конкурса «Формула искусства», хоть и выполненные в стилистике советского агитационного искусства, но посвящённые современным научным достижениям и будущему России.
Более 200 молодых художников и дизайнеров со всей страны создавали плакаты, визуализирующие образ технологического будущего России. Работы посвящены 10 ключевым научным направлениям — от физики и космоса до сельского хозяйства и исследований Арктики.
Художники использовали как традиционные техники (графика, живопись), так и цифровые инструменты, включая ИИ. Самой популярной темой стала «Физика и науки о космосе».
Лучшие работы были отобраны экспертным жюри, в которое вошли представители ведущих научных организаций, включая Росатом, МГУ и МИСИС.