На короткой ноге: Panasonic ради Tesla построит завод

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На короткой ноге: Panasonic ради Tesla построит заводЗа $4 млрд
Panasonic Holdings инвестирует $4 млрд во второй американский завод по производству батарей для электромобилей в Канзасе. Ожидается, что на заводе будет работать до 4 000 сотрудников, и он будет поставлять новые батареи высокой емкости для Tesla.
Это решение последовало за апрельским открытием компанией Tesla второго американского завода по производству электромобилей в Техасе для удовлетворения растущего спроса. Японская компания выбрала место для нового завода, основываясь на близости к Техасу и благоприятном налоговом режиме.
Panasonic планирует утроить или учетверить мощности по производству батарей для электромобилей к 2028 финансовому году.
Растущие производственные требования компании Tesla, вероятно, стали фактором, повлиявшим на решение о строительстве нового завода в США, наряду с прогрессом Panasonic в разработке новой технологии. Прототипы начали поставляться в мае.