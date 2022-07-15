На короткой ноге: Panasonic ради Tesla построит завод

Это решение последовало за апрельским открытием компанией Tesla второго американского завода по производству электромобилей в Техасе для удовлетворения растущего спроса. Японская компания выбрала место для нового завода, основываясь на близости к Техасу и благоприятном налоговом режиме.

Panasonic планирует утроить или учетверить мощности по производству батарей для электромобилей к 2028 финансовому году.

Растущие производственные требования компании Tesla, вероятно, стали фактором, повлиявшим на решение о строительстве нового завода в США, наряду с прогрессом Panasonic в разработке новой технологии. Прототипы начали поставляться в мае.